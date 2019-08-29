Formula 1’de 2020 sezonu takvimi açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2020 sezonu takvimi belli oldu.
Formula 1’den yapılan açıklamaya göre, 22 etaptan oluşacak 2020 sezonu, 15 Mart 2020’de Avustralya Grand Prix’si ile başlayacak ve 29 Kasım 2020’de Abu Dabi’de sona erecek.
Bu sezon 21 olan etap sayısı, Almanya Grand Prix’inin 2020 takviminden çıkarılıp, Vietnam ve Hollanda yarışlarının eklenmesiyle 22’ye yükseldi.
Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyinin 4 Ekim’de yapacağı toplantının ardından belli olacak. 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
- 15 Mart: Avustralya Grand Prix
- 22 Mart: Bahreyn Grand Prix
- 5 Nisan: Vietnam Grand Prix
- 19 Nisan: Çin Grand Prix
- 3 Mayıs: Hollanda Grand Prix
- 10 Mayıs: İspanya Grand Prix
- 24 Mayıs: Monaco Grand Prix
- 7 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
- 14 Haziran: Kanada Grand Prix
- 28 Haziran: Fransa Grand Prix
- 5 Temmuz: Avusturya Grand Prix
- 19 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
- 2 Ağustos: Macaristan Grand Prix
Yaz arası
- 30 Ağustos: Belçika Grand Prix
- 6 Eylül: İtalya Grand Prix
- 20 Eylül: Singapur Grand Prix
- 27 Eylül: Rusya Grand Prix
- 11 Ekim: Japonya Grand Prix
- 25 Ekim: ABD Grand Prix
- 1 Kasım: Meksika Grand Prix
- 15 Kasım: Brezilya Grand Prix
- 29 Kasım: Abu Dabi Grand Prix