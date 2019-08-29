Formula 1’de 2020 sezonu takvimi açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2020 sezonu takvimi belli oldu.

Formula 1’den yapılan açıklamaya göre, 22 etaptan oluşacak 2020 sezonu, 15 Mart 2020’de Avustralya Grand Prix’si ile başlayacak ve 29 Kasım 2020’de Abu Dabi’de sona erecek.

Bu sezon 21 olan etap sayısı, Almanya Grand Prix’inin 2020 takviminden çıkarılıp, Vietnam ve Hollanda yarışlarının eklenmesiyle 22’ye yükseldi.

Nihai takvim tarihleri ise Dünya Motor Sporları Konseyinin 4 Ekim’de yapacağı toplantının ardından belli olacak. 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

15 Mart: Avustralya Grand Prix

Avustralya Grand Prix 22 Mart : Bahreyn Grand Prix

: Bahreyn Grand Prix 5 Nisan : Vietnam Grand Prix

: Vietnam Grand Prix 19 Nisan : Çin Grand Prix

: Çin Grand Prix 3 Mayıs : Hollanda Grand Prix

: Hollanda Grand Prix 10 Mayıs : İspanya Grand Prix

: İspanya Grand Prix 24 Mayıs : Monaco Grand Prix

: Monaco Grand Prix 7 Haziran : Azerbaycan Grand Prix

: Azerbaycan Grand Prix 14 Haziran : Kanada Grand Prix

: Kanada Grand Prix 28 Haziran : Fransa Grand Prix

: Fransa Grand Prix 5 Temmuz : Avusturya Grand Prix

: Avusturya Grand Prix 19 Temmuz : Büyük Britanya Grand Prix

: Büyük Britanya Grand Prix 2 Ağustos: Macaristan Grand Prix

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