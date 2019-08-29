Filenin Sultanları yenildi ama turladı! İşte 2019 Kadınlar EuroVolley’de Son 16 Turu’nda rakibimiz!

2019 Kadınlar EuroVolley A Grubu'nun son mücadelesinde Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Türk Milli Takımı, Ankara Arena'da 10 bin 500 seyirci önünde son Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu geçen mücadelede 25-23, 19-25, 22-25, 22-25'lik setlerle Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Sırbistan 5’te 5 yaparak grubu lider bitirdi. Türkiye ise 5 maçta bir mağlubiyetle grubu ikinci sırada noktalayarak üst tura çıktı. Filenin Sultanları, A Grubu’nu ikinci sırada tamamladı ve Son 16 Turu’nda C Grubu üçüncüsü Hırvatistan ile eşleşti. Müsabaka 1 Eylül’de Ankara’da oynanacak.

Turu geçen taraf, çeyrek finalde Hollanda, Yunanistan eşleşmesinin galibiyle bir araya gelecek.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Juraj Mokry, Ilaria Vagni

Türkiye: Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Cansu, Şeyma, Kübra, Meryem, Naz, Gözde, Fatma, Simge (L), (Aylin)

Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Velikovic, Ognjenovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Setler: 25-23,19-25, 22-25, 22-25

Süre: 1 saat 51 dakika (31,23, 26, 31) 2019 Kadınlar EuroVolley A Grubu | Bulgaristan 3-0 Finlandiya 2019 Kadınlar EuroVolley`de A Grubu`nda Bulgaristan ile Finlandiya bir araya geldi. Bulgaristan set vermeden 3-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Finlandiya ise turnuvaya veda etti İlgili Haberi Oku