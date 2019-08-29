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Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi Altay Bayındır korkuttu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi Altay Bayındır korkuttu!

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam ederken sırtında hafif ağrısı bulunan kaleci Altay Bayındır salonda çalıştı

29 Ağustos 2019 11:47

Süper Lig’in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor’u ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdürdükleri antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmana, sırtında hafif ağrısı bulunan kaleci Altay Bayındır katılmadı.

Altay’ın yanı sıra tedavileri devam eden Victor Moses ve Mauricio Isla ile çalışmalarını salonda sürdüren Hasan Ali Kaldırım da antrenmanda yer almadı.

29 Ağustos 2019 Fransa`da Nice Olympique Marsilya maçına homofobik pankart damga vurdu! Oyun 10 dakika durdu... Fransa Ligue 1`in üçüncü hafta maçında Nice, Olympique Marsilya`yı konuk ederken maçın 27. dakikasında açılan ve homofobik bir ifade içeren pankart nedeniyle hakem Clement Turpin maçı durdurdu. 10 dakika süren arada, pankart indirildi ve maç kaldığı yerden devam etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:47 | 29 Ağustos 2019
Altay Bayındır Fenerbahçe trabzonspor
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