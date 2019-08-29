Fenerbahçe’de Riza Durmisi zora girdi, rota Fabio Coentrao’ya döndü

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio’dan Riza Durmisi transferinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Fabio Coentrao’ya çevirdi.

La Gazetta dello Sport’un haberine göre; 25 yaşındaki Danimakarlı futbolcu teknik direktör Filippo Inzaghi’nin planları içerisinde yer almadığı için kendisine kulüp bulması istendi.

Ancak İtalyan ekibinin 5 milyon Euro’luk bonservis bedelini fazla bulan sarı lacivertliler, Lazio’nun indirime gitmemesi üzerinde transferi askıya aldı. Geçen sezon başında 7,5 milyon Euro’ya Real Betis’ten transfer edilen Durmisi, Serie A’da geçen sezon sadece 10 maçta forma giyerken Avrupa Ligi’nde 7 karşılaşmada şans buldu.

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ROTA YENİDEN FABIO COENTRAO

Öte yandan İtalyan gazetesi, Durmisi transferinde Lazio ile görüşmelerin tıkanması üzerine Fenerbahçe’nin rotayı Fabio Coentrao’ya kırdığını yazdı. Geçen sezon ara transferde de sarı lacivertlilere önerilen 31 yaşındaki Portekizli sol bekin Rio Ave ile olan anlaşması sona erdi ve bonservisi elinde bulunuyor.

Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan tecrübeli isim, Real Madrid, Benfica, Monaco, Sporting Lizbon gibi önemli takımlarda forma giydi.