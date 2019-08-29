Fenerbahçe ve Luiz Gustavo’da mutlu son!

FENERBAHÇE, Luiz Gustavo'nun transferini sonunda bitirdi. Brezilyalı tecrübeli futbolcu, Fransız ekibi Monaco'nun teklifini direkt reddedince, Marsilya'nın inadı da kırıldı. Mavi-beyazlılar, daha önce 5.5 milyon+1 milyon Euro'luk önerisini geri çevirdiği Kanarya'nın rakamı 8 milyon Euro'ya yükseltmesiyle sonunda “Tamam” dedi. 32'lik ön libero Marsilya'nın dün akşam ligdeki Nice maçında da yedek kaldı. Gustavo ilk iki maçta 180 dakika oynamıştı.

GUSTAVO SCARPA IDDIASI

LUİZ Gustavo transferini bitiren Fenerbahçe için Gustavo Scarpa ismi de ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertlilerin son dönemde yıldızı parlayan 25 yaşındaki 10 numara için yaptığı 5 milyon Euro'luk teklif Palmeiras kulübü tarafından geri çevrildi. Brezilya ekibinin Scarpa için 8 milyon Euro talep ettiği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların kıyasıya devam ettiği bildirildi.