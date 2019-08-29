Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’dan transfer ve Volkan Demirel açıklaması

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüpler Birliği başkanlık seçimi sonrasında sarı lacivertli kulüpteki transfer gelişmeleriyle ilgili konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özsoy, “Transferle ilgili olarak Damien Comolli gerektiği zaman gerekli açıklamaları yapıyor. Zaten şurada birkaç günümüz kaldı. Söz verilenlerin hepsi gerçekleşir, yapılır. Ali Başkan çok mesai harcıyor” şeklinde konuştu.

Kısa süre içerisinde bazı görüşmelerin netleşeceğini belirten Özsoy, “En iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk. Önemli o havayı, ruhu kaybetmemek. Futbol anlamında değil, hava anlamında. Transferin bitmesine çok az kaldı. Oyuncular olabilir. Önemli olan Fenerbahçe’nin şartlarına uyması. Bugünden yarına birçok şey sonuçlanabilir” dedi.

Öte yandan Volkan Demirel’in geleceği hakkında açıklama yapan Özsoy, “Volkan Demirel camiamızın evladı. Kendisiyle görüşüldü. Ali Başkan onunla konuştu. İçimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun önemi yok. Kendisi kararını verince netleşir” yanıtını verdi.