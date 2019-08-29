Fatih Terim: Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi kurası sonrasında GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Terim önemli rakiplerle eşleştiklerini belirtip, son noktaya kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Terim’in PSG, Real Madrid ve Club Brugge’dan oluşan Şampiyonlar Ligi yorumu şöyle;

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleştirildi, Galatasaray`ın rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi`nde grup kuraları çekildi. Kuraya 4. torbadan katılan temsilcimiz Galatasaray`ın da rakipleri Monako`daki kurada belli oldu. Galatasaray`ın rakipleri Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge oldu! İlgili Haberi Oku

“Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama onların da kolay olmadığı bir gerçek. Bu ligin içinde olmak, bu müziği duymak, heyecanını yaşamak güzel bir şey.

PSG bu turnuvanın favorilerinden biri. Real Madrid’i zaten söylemiyorum. Brugge ile daha önce de eşleştik. Son yıllarda Belçika’nın yükselen takımlarından biri. Galatasaray olarak kendimizi hazırlayıp, son noktaya kadar mücadele edeceğiz. En iyisini yapmaya ve kendimizi göstermeye çalışacağız. Biz buna hazırlıklıyız.”