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Eski Galatasaraylı Dean Saunders’a hapis cezası!
Galatasaray

Eski Galatasaraylı Dean Saunders’a hapis cezası!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Galli eski futbolcu Dean Saunders, trafik kontrolünde alkolmetreye üflemeyi reddedince 10 hafta hapis cezası aldı

29 Ağustos 2019 10:22

1995-1996 sezonunda Galatasaray forması da giyen Galli eski futbolcu Dean Saunders, trafik kontrolünde alkolmetreye üflemeyi reddedince 10 hafta hapis cezası aldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 55 yaşındaki Dean Saunders, İngiltere’nin Chester kentinde alkollü araç kullanma şüphesiyle polisler tarafından durduruldu.

Polislerin, alkometreye üflemeyi reddeden Saunders’ı gözaltına aldığı belirtildi. Çıkarıldığı mahkemede Saunders’a, 10 hafta hapis, ehliyetine 30 ay el konulması ve 620 pound para cezası verildiği duyuruldu.

Kariyerinde Liverpool, Aston Villa, Galatasaray, Derby County, Benfica gibi takımlarda forma giyen Galli eski milli oyuncu, 2001’de emekli olmuştu.

Son güncelleme 10:22 | 29 Ağustos 2019
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