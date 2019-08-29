Cristiano Ronaldo’dan Lionel Messi’ye davet! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine damga vuran anlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştirilirken UEFA Yılın En İyi Erkek Oyuncusu adayları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da Monako’daki törende hazır bulundu. Ödülü Liverpool’dan Virgil van Dijk kazanırken Ronaldo’nun Messi hakkında samimi açıklamaları geceye damga vurdu.

Ronaldo, “Lionel Messi ile bu sahneyi 15 yıldır paylaşıyoruz. Aynı iki oyuncu, aynı sahnede… Bu futbol tarihinde bir daha yaşanır mı bilmiyorum. İyi bir ilişkimiz var. Henüz birlikte bir yemek yemedik fakat yakında yiyeceğimizi umuyorum” derken bu davet, salonda yüzleri gülümsetti ve alkışlara sebep oldu.

İspanya’da oynamayı çok özlediğini de dile getiren Ronaldo, Messi ile olan rekabetinin ikisini de iyi geldiğini ve bu rekabet sayesinde ikisinin de bu kadar uzun süre boyunca zirvede kaldığını ifade etti. Messi ve Ronaldo gecede yan yana oturdu. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleştirildi, Galatasaray`ın rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi`nde grup kuraları çekildi. Kuraya 4. torbadan katılan temsilcimiz Galatasaray`ın da rakipleri Monako`daki kurada belli oldu. Galatasaray, A Grubu`nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek. İlgili Haberi Oku