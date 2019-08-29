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Bottas Mercedes’te kaldı, Ocon Renault ile imzaladı
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Bottas Mercedes’te kaldı, Ocon Renault ile imzaladı

Formula 1 takımlarından Mercedes, Fin pilotu Valtteri Bottas'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Adı Mercedec'le anılan bir başka pilot Esteban Ocon, 2020 senesi için Renault ile sözleşme imzaladı.

29 Ağustos 2019 16:14

Alman takımının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Mercedes, 2020 Formula 1 sezonu için Valtteri Bottas ile olan opsiyonu kullanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Bottas ise yaptığı açıklamada, “Bu takımın bir parçası olmaya 4. sezon da devam edeceğim için çok mutluyum. Takım içerisindeki herkese, aynı zamanda Mercedes yönetimine bana inandıkları ve güvendikleri için teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene, Mercedes ile 1 yıllık anlaşma imzalayan Bottas’ın sözleşmesinde, 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyordu. Mercedes’e 2017 yılında katılan 30 yaşındaki pilot, bu yıl Avustralya ve Azerbaycan Grand Prix’lerinde 1. olmuştu.

Ocon, Renault ile anlaştı

Bu gelişmenin ardından adı Mercedes ile anılan Esteban Ocon, Renault ile 2020 senesi için sözleşme imzaladı. 2019 sezonunda boşta kalan pilot, 2020’de gride geri dönmüş olacak.

Son güncelleme 16:14 | 29 Ağustos 2019
Esteban Ocon formula 1 mercedes Renault Valtteri Bottas
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