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Beşiktaş’ta Fernandes için karar anı!
Transfer Haberleri

Beşiktaş’ta Fernandes için karar anı!

Siyah-beyazlılara geri dönmek için haber gönderen tecrübeli futbolcunun maliyeti de cebe uydu. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşecek Orman, bu transferdeki rotayı belirleyecek

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 29 Ağustos 2019 07:30

BEŞİKTAŞ ile Manuel Fernandes'in yolları yeniden kesişebilir. Siyah-beyazlılardan 2014 yazında bedelsiz olarak ayrılıp Lokomotiv Moskova'ya giden Portekizli futbolcu yönetimden yanıt bekliyor. Rus ekibiyle sözleşmesi biten 33 yaşındaki futbolcu, kısa süre önce Beşiktaş yönetimine haber yollayıp geri dönmek istediğini iletmişti. Portekizli yıldızla yapılan görüşmelerde de 1 artı 1 sezonluk kontrat karşılığı senelik 1.1 milyon Euro'luk ön anlaşmaya da varılmıştı.

SICAK BAKIYOR

FIKRET Orman, bu maliyeti makul formülü beğense de henüz son sözünü söylemedi. Orman, Portekizli yıldızın durumuyla ilgili Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla bir araya gelecek. Bu transferin artıları ve eksileri masaya yatırılacak, toplantı sonrası Fernandes kararı verilecek. Fikret Orman, Portekizli futbolcunun orta sahanın her bölgesinde oynayabilme avantajıyla takıma büyük katkı vereceğine inanıyor.

Son güncelleme 07:30 | 29 Ağustos 2019
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