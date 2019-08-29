Beşiktaş taraftarı seçti, yılın futbolcusu Dorukhan Toköz!

Beşiktaş Medya Grup tarafından düzenlenen ankette Beşiktaş’ta 2018-2019 sezonunun en iyisi Dorukhan Toköz seçildi. Yaklaşık 12 bin taraftarının katıldığı anket sonucunda yüzde 30.5 oy alan ve yüzde 27 ile ikinci olan en yakın takipçisi Adem Ljajic’in önünde ödülün sahibi oldu.

‘Rüyada gibiyim’

Dorukhan T0köz’e ödülü, Beşiktaş Medya Grup Başkanı İsmail Baştuğ tarafından törenle BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde verildi. Beşiktaş’ta sergilediği performansla A Milli Takım’a sçeilen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Dorukhan, “Umarım bu sevgi ve güveni boşa çıkartmam, rüyada gibiyim” ifadelerini kullandı. Bundan 11 yıl önce başlayan ve Beşiktaş camiasında geleneksel hale gelen ankette yarışmada ilk önce Tayfur ve Sergen seçilmişti. Ardından Delgado, Bobo, Tello, Necip, Fernandes, Quaresma, Oğuzhan, Atiba ve Pepe yılın futbolcusu kupasını kazanmıştı. Beşiktaş, Arsenal`den Mohamed Elneny ile prensipte anlaştı! Beşiktaş, Arsenal`de forma giyen Mohamed Elneny`nin transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Galatasaray ve Fenerbahçe`nin de gündeminde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına varıldı. İlgili Haberi Oku