SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘Ayrıcalıklı Vakıflar’ açıklaması
Beşiktaş taraftarı seçti, yılın futbolcusu Dorukhan Toköz!
Beşiktaş

Beşiktaş taraftarı seçti, yılın futbolcusu Dorukhan Toköz!

Yaklaşık 12 bin taraftarın katıldığı anket sonucunda Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Dorukhan Toköz'e ödülü Beşiktaş Medya Grup Başkanı İsmail Baştuğ tarafından verildi.

29 Ağustos 2019 19:00

Beşiktaş Medya Grup tarafından düzenlenen ankette Beşiktaş’ta 2018-2019 sezonunun en iyisi Dorukhan Toköz seçildi. Yaklaşık 12 bin taraftarının katıldığı anket sonucunda yüzde 30.5 oy alan ve yüzde 27 ile ikinci olan en yakın takipçisi Adem Ljajic’in önünde ödülün sahibi oldu.

‘Rüyada gibiyim’

Dorukhan T0köz’e ödülü, Beşiktaş Medya Grup Başkanı İsmail Baştuğ tarafından törenle BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde verildi. Beşiktaş’ta sergilediği performansla A Milli Takım’a sçeilen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Dorukhan, “Umarım bu sevgi ve güveni boşa çıkartmam, rüyada gibiyim” ifadelerini kullandı. Bundan 11 yıl önce başlayan ve Beşiktaş camiasında geleneksel hale gelen ankette yarışmada ilk önce Tayfur ve Sergen seçilmişti. Ardından Delgado, Bobo, Tello, Necip, Fernandes, Quaresma, Oğuzhan, Atiba ve Pepe yılın futbolcusu kupasını kazanmıştı. 29 Ağustos 2019 Beşiktaş, Arsenal`den Mohamed Elneny ile prensipte anlaştı! Beşiktaş, Arsenal`de forma giyen Mohamed Elneny`nin transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Galatasaray ve Fenerbahçe`nin de gündeminde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına varıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:00 | 29 Ağustos 2019
beşiktaş Dorukhan Toköz süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Yarın - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
Yarın - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR