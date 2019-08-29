Beşiktaş, Arsenal’den Mohamed Elneny ile prensipte anlaştı!

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Beşiktaş’tan bomba bir transfer daha geldi. Siyah beyazlılar Arsenal’in yıldızı Mohamed Elneny transferinde prensip anlaşmasına vardı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de gündeminde olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş’ın kiralama bedeli ödemeyeceği ve 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

2016 yılında Basel’den 12,5 milyon Euro’ya transfer edilen defansif orta saha için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Arsenal formasıyla Premier Lig’de 46 maça çıkan Mısırlı futbolcu 3 asist yaptı.