Zlatan Ibrahimovic’ten Manchester United’a mesaj: ‘Bana ihtiyaçları varsa…’

ABD takımlarından LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, meydan okumalarına bir yenisini ekledi.

Bir süredir MLS’te mücadele eden 37 yaşındaki İsveçli futbolcu, Premier Lig’de oynayabilecek kadar iyi durumda olduğunu dile getirirken eski takımı Manchester United’a da mesaj yolladı.

ABD basınına konuşan ve esprili bir demeç veren Zlatan, “Premier Lig’de rahatlıkla oynayabilirim. Manchester United bana ihtiyaç duyuyorsa ben buradayım. Ama Galaxy’nin oyuncusuyum, bu yüzden üzgünüm (gülüyor)” ifadelerini kullandı.

ABD macerasını sevdiğini söyleyen tecrübeli golcü, “Avrupa’daki işimi yaptım, çok da sevdim. Buraya 33 kupa getirdim ve burada da bir şeyler kazanmayı umuyorum. Bu maceranın nerede sona ereceğini bekleyip göreceğiz” dedi.

Öte yandan Paul Pogba ile görüştüğünü dile getiren yıldız isim, “Ona tavsiyeler veriyorum ama bunları sizinle paylaşmayacağım” şeklinde konuştu.

2016-2018 yılları arasında Manchester United forması giyen İsveçli golcü 53 maçta 28 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon MLS’te 16 karşılaşmaya çıkan Zlatan Ibrahimovic 13 gol atıp 3 asist yaptı.

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