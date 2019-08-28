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Trabzonspor Avrupa’da tur için sahaya çıkıyor
Trabzonspor

Trabzonspor Avrupa’da tur için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK 3-1 mağlup eden Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında skor avantajını da kullanarak adını gruplara yazdırmayı hedefliyor.

28 Ağustos 2019 11:48

Atina´da oynanan karşılaşmada AEK´i 3-1 mağlup ederek avantajı lehine çeviren Trabzonspor, Avrupa Ligi´nde gruplara katılma noktasında son maçına çıkıyor. Bordo-mavililer Yarın AEK ile oynayacağı rövanş maçında ev sahibi olmanın ve ilk maçta alınan skorun da avantajını kullanarak Avrupa Ligi´nde adını gruplara yazdırmak istiyor. Medical Park Stadı’nda saat 20.30´da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu´ndan Michael Oliver yönetecek.

ROTASYONLU KADRO BEKLENİYOR

Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman´ın bu maçta Atina´da oynanan karşılaşmanın 11´ine göre değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi. Karaman´ın ligin 3´üncü haftasında hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Atina´daki ilk müsabakada görev yapan Hosseini, Hüseyin, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür´ü dinlendirmesi ve bu oyuncuların yerine Fernandes, Campi, Mikel, Yusuf Sarı ve Avdijaj´a görev vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR´UN AEK MAÇI MUHTEMEL 11´İ ŞU ŞEKİLDE:

“Uğurcan- Pereira, Fernandes, Campi, Novak- Mikel, Sosa- Yusuf Sarı, Ekuban, Avdijaj- Shörloth”

SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet CEZALI: Yok

Son güncelleme 11:48 | 28 Ağustos 2019
trabzonspor uefa avrupa ligi
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