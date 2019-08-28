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TFF 1. Lig 3. hafta hakemleri belli oldu
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig 3. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig 3. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

28 Ağustos 2019 13:04

TFF 1. Lig’de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

31 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Yasin Kol

21.45 Altay-Balıkesirspor: Cihan Aydın

21.45 Akhisarspor-Altınordu: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar:

19.15 Giresunspor-Hatayspor: Kutluhan Bilgiç

19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: Erkan Özdamar

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü: Bahattin Şimşek

Son güncelleme 13:04 | 28 Ağustos 2019
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