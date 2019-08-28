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SON DAKİKA | Fenerbahçe’den Carlos Kameni açıklaması!
Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe’den Carlos Kameni açıklaması!

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de uzun süredir forma giyemeyen kaleci Carlos Kameni ile yollar ayrıldı.

28 Ağustos 2019 11:55

Fenerbahçe Kulübü, 35 yaşındaki kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

2017 yılında bonservis ücreti ödenmeden transfer edilen ancak kadroda kendisine yer bulamayan tecrübeli file bekçisi, yüksek yıllık ücreti nedeniyle Fenerbahçe’ye külfet haline gelmişti.

Kameni sarı lacivertli formayla 2 sezonda sadece 16 maçta forma giyerken yıllık 2.2 milyon Euro kazanıyordu.

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Son güncelleme 12:38 | 28 Ağustos 2019
Carlos Kameni Fenerbahçe
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