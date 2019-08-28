Son dakika! Çaykur Rizespor’dan Allahyar ve Dario Melnjak açıklaması!

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal; Dario Melnjak ve Allahyar Sayyadmanesh transferleri hakkında Ajansspor’a açıklamalarda bulundu.

Bal, “Allahyar’ın ismi kulübümüz Çaykur Rizespor’a geldi. Allahyar’la ilgili hocamız İsmail Kartal ve ekibi karar verecek. Dario Melnjak’la ilgili ne Fenerbahçe’nin ne de bir başka kulübün girişimi yok.” ifadelerini kullandı.

Allahyar’ın Çaykur Rizespor’a kiralanacağı, Fenerbahçe’nin sol bek eksikliğini ise Dario Melnjak ile çözmeyi düşündüğü iddia ediliyordu. Fenerbahçe`nin genç kalecisi Altay Bayındır: `Trabzonspor maçının atmosferi farklı olacak` Fenerbahçe`nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Lige başlangıcı iyi yaptık. Sadece iki maç kazandık. Bunun bilincinde diğer maçlara konsantre olmamız gerekiyor dedi. Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı için taraftara da seslenen Bayındır, Trabzsonspor maçının farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum. Herkesi maça davet ediyoruz. Fenerbahçe camiasına, armasına yakışır bir şekilde hep kazanalım şeklinde konuştu. İlgili Haberi Oku