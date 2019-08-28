Sergen Yalçın’ın yeni yıldızı: Özer Özdemir

Yeni Malatyaspor'un Fransa'nın Le Havre takımından transfer ettiği genç sağ bek oyuncusu Özer Özdemir, Faslı Issam Chebake'nin sakatlığında bulduğu forma şansını iyi kullanarak hocası Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başardı.

21 yaşındaki Fransa doğumlu Özer Özdemir, ligin 2. haftasında forma giydiği Medipol Başakşehir maçındaki başarılı performansından sonra, geçen hafta oynanan Trabzonspor müsabakasında da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirdi.

Sezon başında Fransa 2. Ligi ekiplerinden Le Havre'den transfer edilen Özer Özdemir, oynadığı maçlarda özellikle sürati ve kademelere zamanında girme başarısıyla dikkat çekti.

Genç futbolcu Trabzonspor maçında bordo mavili takımın en etkili oyuncusu Nwakaeme'ye etkili olma fırsatı vermeyerek, hocasının kendisine güvenini boşa çıkarmadı.

Gurbetçi futbolcu Özer, Faslı Issam Chebake'nin ligin 1. haftasında oynanan M. Başakşehir maçında sakatlanması üzerine oyuna girmiş ve sergilediği performansla formayı kolay kolay vermeyeceğinin mesajını vermişti. Yeni Malatyaspor, Sakıp Aytaç'ı renklerine bağladı Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan Sakıp Aytaç'ı renklerine bağladı. İlgili Haberi Oku