Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri…

Galatasaray’ın rakibinin de belli olacağı “Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?” sarı kırmızılı taraftarların cevabını en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı 32 takımın rakipleri kura çekimi sonrasında belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri kimler?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonu grup aşamaları kura çekimi, 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00’da gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi beIN Sports 1 kanalında canlı yayın ekranlara gelecek.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG, Zenit

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Shakthar Donetsk, Tottenham, Benfica

3. Torba: Lyon, Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb