Nick Kyrgios yine rahat durmadı! ‘Rüşvetçiler!’

ABD Açık’ta Nick Kyrgios, rakibi Steve Jonhson’ı yenerek ikinci tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından, gazetecilerin ATP tarafından kendisine kesilen 167 bin dolar (970 bin TL) ceza ile ilgili sert ifadeler kullandı. ATP’yi ‘Tatlı rüşvetçiler’ olarak nitelendiren Nick Kyrgios, daha sonra da gazetecilere patladı.

Aldığı ceza hakkında fazla yorum yapmayan Nick Kyrgios, sakinliğini kaybederek gazetecilere yüklendi. Nick Kyrgios, kazandığı bir maçın ardından neden üç hafta önce aldığı cezayı konuştuklarını anlamadığını belirtti. Nick Kyrgios, Steve Jonhson karşısında iki saatte yaptıklarından memnun olduğunu ve bunu konuşmaları gerektiğini söyledi.

Steve Jonhson ile oynadığı maçı 6-3, 7-6 (7-1) ve 6-4’lük setlerle 3-0 kazanan Nick Kyrgios, maçta da rahat durmadı. Maç esnasında yine ağzını bozan Nick Kyrgios, rakibine “S…. gibi oyalanmayı bırak da tenis oynayalım” dedi. Bir keresinde de Nick Kyrgios’un kortta “Profesyonel spor kadar sıkıcı bir şey hayatta bulamazsınız” şeklinde bağırdığı duyuldu.

Nick Kyrgios fena yakalandı! Mikrofon açık kalınca... Wimbledon çiftlerde birlikte mücadele eden Nick Kyrgios ile Desirae Krawczyk, basın mensuplarının karşına çıktı. Basın toplantısı öncesi mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Nick Kyrgios, Desirae Krawczyk`e asılırken yakalandı. İlgili Haberi Oku

Nick Kyrgios, Cincinati’de hakeme küfür ettiği gerekçesiyle ATP tarafından para cezasına çarptırılmıştı. Nick Kyrgios, savunmasında kendisine sorulan “Elit sporcuların maç esnasında küfür etmesi sence normal bir davranış mı?” şeklindeki soruya “Ben sadece insanların bazen hayal kırıklığı yaşayabileceğini söylüyorum” dedi.