Mustafa Özben, FIBA Dünya Kupası 2019’da

31 Ağustos – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin'de gerçekleştirilecek FIBA Dünya Kupası 2019'da anonsörlük yapacak olan Özben, 09 Eylül Pazartesi günü Dongguan'da oynanacak maçlarla görevine başlayacak. Dongguan'daki çeyrek final maçlarında da anonslarını duyacağımız Özben, sonrasında Pekin'e hareket edecek ve finallerde salondaki ses olacak.

Bugüne kadar ülkemizi 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da temsil eden ünlü sunucu, Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk ve tek Türk anonsör olma başarısını da elinde bulunduruyor.

Olimpiyat Oyunları'nın yanı sıra Paralimpik Oyunları, Dünya Basketbol Şampiyonası, Avrupa Basketbol Şampiyonası, Türkiye Basketbol Federasyonu organizasyonları, Anadolu Efes maçları ve pek çok spor dalında anonsörlük yapan Özben, FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesindeki duygularını ise şu şekilde dile getirdi:

“FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019, 18 yıllık basketbol anonsörlüğü kariyerimdeki üçüncü Dünya Kupası organizasyonu olacak. Çok mutlu ve gururluyum. Bu başarımda büyük rol oynayan eşim Özlem Özben'e ve aileme çok teşekkür ederim. Ayrıca beni her zaman destekleyen kulübüm Anadolu Efes'e ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na şükranlarımı sunarım. Dünyanın dört bir yanından Çin'e gelecek basketbolseverlerin daha keyifli bir maç deneyimi yaşaması için en güzel anonslarımla organizasyona renk katmaya çalışacağım. Umarım Milli Takımımız da son derece başarılı bir turnuva geçirir.”