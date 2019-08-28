Luiz Gustavo kulübede yer aldı Fransız basını kararı Fenerbahçe transferine bağladı! İşte detaylar

Fransa Ligue 1’in üçüncü haftasında Olympique Marsilya, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe taraftarının da ilgisini çekerken, ilk iki hafta ilk 11’de başlayan Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo bu kez yedek kulübesindeydi.

Gustavo’nun yokluğu dikkat çekerken Fransız basını durumu Gustavo’nun Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimaline bağladı. Fransız RMS Sport’un haberine göre Güney Fransa ekibinin içerisinden alınan bilgiye göre Fenerbahçe’de forma giymek isteyen Brezilyalı’nın takımdan ayrılması yönündeki görüşmeler hız kazandı. Fenerbahçe hala Marsilya’nın istediği fiyata çıkmadı ancak tarafların kısa süre içerisinde orta noktayı bulması bekleniyor. Haberde bunlara ek olarak Monaco’nun da Luiz Gustavo için devrede olduğunu ancak teklif götürmediklerinin de altı çizildi.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Gustavo’nun kulüp yetkililerine Fenerbahçe’de forma giymek istediğini ısrarla söylediği haberde belirtilen ifadeler arasında. Galatasaray`dan sonra Fenerbahçe`ye de çelme! Yine Leonardo Jardim... Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim`in, Fenerbahçe`nin gündemindeki Luiz Gustavo`yu istediği iddia edildi. Leonardo Jardim, Falcao`nun Galatasaray`a transferinin tamamlanmasında en önemli engel olarak gösteriliyor. İlgili Haberi Oku