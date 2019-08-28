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Luiz Gustavo kulübede yer aldı Fransız basını kararı Fenerbahçe transferine bağladı! İşte detaylar
Transfer Haberleri

Luiz Gustavo kulübede yer aldı Fransız basını kararı Fenerbahçe transferine bağladı! İşte detaylar

Nice deplasmanına çıkan Olympique Marsilya'da ilk iki hafta ilk 11'de yer alan Luiz Gustavo bu kez yedek kulübesinde. Fransız RMC Sport'un haberine göre herhangi bir sakatlığı bulunmayan Gustavo; Fenerbahçe'yle hızlanan transfer görüşmeleri nedeniyle bu maçta 11'de yer almıyor.

SKOR DIŞ HABER 28 Ağustos 2019 22:18

Fransa Ligue 1’in üçüncü haftasında Olympique Marsilya, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe taraftarının da ilgisini çekerken, ilk iki hafta ilk 11’de başlayan Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo bu kez yedek kulübesindeydi.

Gustavo’nun yokluğu dikkat çekerken Fransız basını durumu Gustavo’nun Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimaline bağladı. Fransız RMS Sport’un haberine göre Güney Fransa ekibinin içerisinden alınan bilgiye göre Fenerbahçe’de forma giymek isteyen Brezilyalı’nın takımdan ayrılması yönündeki görüşmeler hız kazandı. Fenerbahçe hala Marsilya’nın istediği fiyata çıkmadı ancak tarafların kısa süre içerisinde orta noktayı bulması bekleniyor. Haberde bunlara ek olarak Monaco’nun da Luiz Gustavo için devrede olduğunu ancak teklif götürmediklerinin de altı çizildi.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Gustavo’nun kulüp yetkililerine Fenerbahçe’de forma giymek istediğini ısrarla söylediği haberde belirtilen ifadeler arasında. 28 Ağustos 2019 Galatasaray`dan sonra Fenerbahçe`ye de çelme! Yine Leonardo Jardim... Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim`in, Fenerbahçe`nin gündemindeki Luiz Gustavo`yu istediği iddia edildi. Leonardo Jardim, Falcao`nun Galatasaray`a transferinin tamamlanmasında en önemli engel olarak gösteriliyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:33 | 28 Ağustos 2019
Fenerbahçe Fransa Ligue 1 Luiz Gustavo Olympique Marseille
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