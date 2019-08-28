Kazanan daima haklıdır!

YIL 2012. Aradan tam 7 yıl geçmiş. Fenerbahçe üst üste iki maçını yıllar sonra kazandı. Ama nasıl? Visca, ceza sahası içinde topla buluştuğunda kaleci Altay, takımı adına maçın en kritik kurtarışını yaparken o an, 3 puanın en büyük mimarı olacağını nereden bilecekti? Ersun Yanal maçtan sonra “Kötü oyunun sorumlusu benim” dedi. Doğru. Kötü oyun ve kazanmak… Lig böyledir. Kötü oynarken de kazanacaksın. İSLA, Moses yok. Dirar ve Jailson, esas mevkilerinde değiller ve Ozan, canını dişine takmış, sağ kanat savunma oynuyor. Yanal'ın sonradan yaptığı değişiklikler çok iyi, Ferdi ve Zajc maçı döndürdüler. Yalnız, Fenerbahçe deplasmanda oynadığı 25 maçın ilk yarılarında sadece 3 gol atarsa, bunu Yanal çözecek.

Haftanın en klas asistini Başakşehir kalecisi Mert Günok yaptı. Verdiği uzun pas mükemmeldi. Tam bugünün futbolunun kalecisi. Başakşehir, oyun olarak geçen haftanın hayal kırıklığı bence… Ne kadar eksik olursan ol, güçlü oyununu, ezberini bozup sistem değiştirmeye kalkarsan, arka arkaya 4 maç kaybedersin, gol atmakta bile zorlanırsın.

Adil Rami'ye gelince, La Liga'da çok maçını anlattım. Soğukkanlı, uzun pası iyi, ama süratli oyuncular karşısında zorlandığı maçlar da vardı. Duran toplarda, kafa pozisyonlarında, tehlikeli bir oyuncu.

NZONZI VE TERİM

Çalıştığım televizyonlarda uzun süre Avrupa'dan futbol programı yapmıştım. İtalya bölümünde çok rahattık. Gazeteci Reha Erus'a bağlanıyor ve haberleri alıyorduk.

Neden rahattık? Her hafta ya bir teknik direktör kovuluyor ya da kötü oynayan kim varsa, tam anlamıyla yerin dibine batırılıyordu İtalyan medyasında. Böyledir orası. Acımasızdır burası gibi, hatta daha beteri. Felipe Melo'yu ‘yılın bidonu' seçtiler. Burada şov yaptı. Nzonzi'yi Sevilla'da izlerken çok beğeniyordum. Roma, 26 milyon Euro verdi, aldı. Ama dedim ya… İtalya'da sana çok para verirlerse, ağzınla kuş tutmanı da isterler! Fatih Terim ve ekibi çok iyi bir isim aldı.

Galatasaray’a gelince… Haftalar geçtikçe, Terim'in sistemi, takımı süratle zirveye götürür. Önemli olan Terim'in istediği oyun sistemine, bire bir uymak. Yapamayan gider. Yalnız… Emre Mor, bu fizik kondisyon eksikliğiyle umarım hayal kırıklığı olmaz.

QUARESMA KARARI

Kol kırıldı, yen içinde mi kaldı? Ne oldu, Mr. Trivela artık yok! Beşiktaş'ta yemek ateşinde unutulmuş, düdüklü tencere mi kaynıyor? Habere önce inanmadım. Sonra, özellikle Q7 cephesinde daha ateşli hareketler gördüm. Q7'in oyun şekli, bana hep Tarantino filmlerindeki büyük sürprizleri hatırlatırdı. Bazen asi, bazen durgun, bazen hiç beklenmedik anda, saha içindeki infilakları, onun değişik tarzı. Maçta 4 mevsimi yaşayabilirsiniz. Maalesef artık bu stil, oyunculara kepenklerini indiriyor. Dünyada futbolun gerçeği bu. Şu da var: 226 maçta 78 asisti ben yapmadım! Mutlaka biriken olaylar, düdüklü tencereyi Q7'nin mutfağında patlattı, geçmiş olsun. Beşiktaş için haftanın olayı, kötü oyuna rağmen 3-0 kazanması değil, beklenmeyen Q7 vakasıydı.

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