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Juventus’tan Maurizio Sarri’ye uyarı: ‘Acilen sigarayı bırakman gerekiyor!’
İtalya Serie A

Juventus’tan Maurizio Sarri’ye uyarı: ‘Acilen sigarayı bırakman gerekiyor!’

Zatürre olduğu için bir süredir takımdan ayrı kalan Maurizio Sarri'ye Juventus yönetimi tarafından sigarayı bırakması gerektiği söylendi ancak bu teklif, Sarri tarafından reddedildi.

28 Ağustos 2019 19:53

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri sigara bağımlılığı ile gündemde. Zatürre olduğu için bir süredir takımının başında yer alamayan 60 yaşındaki teknik direktörden sigarayı bırakması isteniyor.

İtalyan basınında Corriere della Sera’da yer alan habere göre Juventus yönetimi Sarri’ye acilen sigarayı bırakması gerektiğini söyledi ancak bu teklif Sarri tarafından reddedildi.

Haberde Juve yönetiminin Sarri’nin cevabından ötürü oldukça sinirlendiği ifade edilirken Sarri’nin sağlık durumu ve imajını haklı biçimde olumsuz etkileyen sigara bağımlılığı, deneyimli çalıştırıcının Juventus’taki geleceğini olumsuz etkileyebilir. 28 Ağustos 2019 Şampiyonlar Ligi`nde gruplar belli oluyor! Galatasaray`ın rakipleri... Galatasaray`ın 4. torbadan katılacağı grup kuraları yarın Monaco`da çekilecek İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:53 | 28 Ağustos 2019
İtalya Serie A juventus Maurizio Sarri
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