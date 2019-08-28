Juventus’tan Maurizio Sarri’ye uyarı: ‘Acilen sigarayı bırakman gerekiyor!’

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri sigara bağımlılığı ile gündemde. Zatürre olduğu için bir süredir takımının başında yer alamayan 60 yaşındaki teknik direktörden sigarayı bırakması isteniyor.

İtalyan basınında Corriere della Sera’da yer alan habere göre Juventus yönetimi Sarri’ye acilen sigarayı bırakması gerektiğini söyledi ancak bu teklif Sarri tarafından reddedildi.

Haberde Juve yönetiminin Sarri’nin cevabından ötürü oldukça sinirlendiği ifade edilirken Sarri’nin sağlık durumu ve imajını haklı biçimde olumsuz etkileyen sigara bağımlılığı, deneyimli çalıştırıcının Juventus’taki geleceğini olumsuz etkileyebilir. Şampiyonlar Ligi`nde gruplar belli oluyor! Galatasaray`ın rakipleri... Galatasaray`ın 4. torbadan katılacağı grup kuraları yarın Monaco`da çekilecek İlgili Haberi Oku