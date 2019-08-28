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Jimmy Durmaz’a milli davet
Galatasaray

Jimmy Durmaz’a milli davet

Galatasaray forması giyen Türk asıllı Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı.

28 Ağustos 2019 15:59

Galatasaray’ın Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz, İsveç Milli Takımı’na davet edildi. İsveç Milli Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Faroe Adaları ve Norveç ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, başkent Stockholm’deki Friends Arena’da düzenlediği basın toplantısında, 24 kişilik kadroya Jimmy Durmaz’ı da çağırdı.

Basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Janne Andersson, Jimmy Durmaz’ın iyi bir takıma gitmesinden dolayı  performansını artıracağını belirterek, bunun da İsveç Milli Takımı’na yansıyacağını kaydetti. Andersson, ”Futbolcunun gideceği kulübe biz değil, kendisi ve menajeri karar veriyor. Jimmy Durmaz’ın Galatasaray’a gitmesi kendi tercihi… Büyük takıma gitmesi futbolcunun performansını artırır, bu da bizi sevindirir. Jimmy Durmaz’ın hazırlık maçlarını izledim. Çok başarılıydı” ifadelerini kullandı.

ADAY KADRO

İsveç Milli Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Robin Olsen (Roma), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Karl-Johan Johnsson (Kopenhag)

Savunma: Pierre Bengtsson (Kopenhag), Andreas Granqvist  (Helsingborg), Filip Helander (Rangers), Niklas Hult (AEK), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle United), Mikael Lustig (Gent), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United)

Orta saha: Jimmy Durmaz (Galatasaray), Sebastian Andersson (Union Berlin), Sebastian Larsson (AIK), Marcus Rohden (Frosinone Calcio), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig), Jakob Johansson (Rennes)

Forvet: John Guidetti (Deportivo Alaves), Alexander Isak (Real Sociedad), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz 05), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Muamer Tankovic (Hammarby)

Son güncelleme 15:59 | 28 Ağustos 2019
galatasaray isveç Jimmy Durmaz
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