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İzmir ekibinden Emine Bulut’un ailesine ziyaret
TFF 1.Lig

İzmir ekibinden Emine Bulut’un ailesine ziyaret

Menemenspor yönetimi ve teknik heyeti, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti.

28 Ağustos 2019 16:23

TFF 1. Lig’deki İzmir temsilcilerinden Ekol Göz Menemenspor’da yönetim ve teknik heyet, geçen hafta Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice öldürülen Emine Bulut’un baba evine giderek taziyede bulundu. Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşi cinayete duyarsız kalmayan sarı-lacivertlilerde Onursal Başkan Tahir Şahin, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ve Sportif Direktör Cenk Laleci, Kırıkkale’ye gitti.

Ziyaret esnasında görüşlerini dile getiren Onursal Başkan Tahir Şahin, “Buraya tüm içtenliğimizle acınıza ortak olmak için tüm Menemenli hemşehrilerimiz ve spor camiamız adına geldik. Bu ve buna benzer olayları şiddetle kınıyoruz. Ekol Göz Menemenspor camiası her zaman yanınızda olacaktır” dedi.

25 Ağustos 2019 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`den Emine Bulut açıklaması! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Menemenspor’un sponsoru Ekol Göz Hastaneleri de Emine Bulut’un kızının tüm sağlık giderlerini karşılayacaklarının sözünü verdi.

Son güncelleme 16:23 | 28 Ağustos 2019
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