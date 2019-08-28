SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı iddiası
Hasan Ali Kaldırım’dan iyi haber! Topsuz antrenmanlara başladı…
Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım’dan iyi haber! Topsuz antrenmanlara başladı…

Topsuz çalışmalara başlayan Fenerbahçeli futbolcu, en az 3 hafta özel programla hazırlıklarını sürdürecek

28 Ağustos 2019 13:46

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, topsuz çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası takıma verilen iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne gelen tecrübeli oyuncu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

Salonda ayağını hiç kullanmadan çalışan Hasan Ali, en az 3 hafta özel program dahilinde hazırlıklarına devam edecek.

Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımın sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih ile yaptığı özel maçta sakatlanmıştı.

Son güncelleme 13:46 | 28 Ağustos 2019
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım sakatlık
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
30/08/2019 - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR