SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu, ‘eski defter’ konuşmasıyla kimi kastettiğini açıkladı!
Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’deki flaş ayrılığı açıkladı: ‘Kulüp bul’ dediler…
Transfer Haberleri

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’deki flaş ayrılığı açıkladı: ‘Kulüp bul’ dediler…

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Mehmet Ekici ile yolların ayrıldığını kişisel Twitter hesabından açıkladı.

28 Ağustos 2019 23:25

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe yönetiminin Mehmet Ekici’yi kadroda düşünmediğini ve Ekici’den kendisine kulüp bulması istendiğini açıkladı. Kutlualp, “Mehmet Ekici’ye ‘Kulüp bul’ dendi, o da ‘Bu saatte nasıl bulayım’ dedi” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kutlualp, “Ekici karakterli bir kişilik şüphesiz ancak Fenerbahçe’nin menfaatleri, yapılanması, oyun planlaması bazen ayrılıkları gerektiriyor maalesef. Duygusallık, vefa çok önemli ama bazen vedalar olabiliyor. En önemlisi vedayı yakışır yapmak” ifadelerini kullandı. 28 Ağustos 2019 Luiz Gustavo kulübede yer aldı Fransız basını kararı Fenerbahçe transferine bağladı! İşte detaylar Nice deplasmanına çıkan Olympique Marsilya`da ilk iki hafta ilk 11`de yer alan Luiz Gustavo bu kez yedek kulübesinde. Fransız RMC Sport`un haberine göre herhangi bir sakatlığı bulunmayan Gustavo; Fenerbahçe`yle hızlanan transfer görüşmeleri nedeniyle bu maçta 11`de yer almıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:25 | 28 Ağustos 2019
Fenerbahçe hakan bilal kutlualp mehmet ekici
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
30/08/2019 - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR