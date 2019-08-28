Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’deki flaş ayrılığı açıkladı: ‘Kulüp bul’ dediler…

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe yönetiminin Mehmet Ekici’yi kadroda düşünmediğini ve Ekici’den kendisine kulüp bulması istendiğini açıkladı. Kutlualp, “Mehmet Ekici’ye ‘Kulüp bul’ dendi, o da ‘Bu saatte nasıl bulayım’ dedi” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kutlualp, “Ekici karakterli bir kişilik şüphesiz ancak Fenerbahçe’nin menfaatleri, yapılanması, oyun planlaması bazen ayrılıkları gerektiriyor maalesef. Duygusallık, vefa çok önemli ama bazen vedalar olabiliyor. En önemlisi vedayı yakışır yapmak” ifadelerini kullandı. Luiz Gustavo kulübede yer aldı Fransız basını kararı Fenerbahçe transferine bağladı! İşte detaylar Nice deplasmanına çıkan Olympique Marsilya`da ilk iki hafta ilk 11`de yer alan Luiz Gustavo bu kez yedek kulübesinde. Fransız RMC Sport`un haberine göre herhangi bir sakatlığı bulunmayan Gustavo; Fenerbahçe`yle hızlanan transfer görüşmeleri nedeniyle bu maçta 11`de yer almıyor. İlgili Haberi Oku