29 yaşında emeklilik kararı alan New England Patriots ve NFL efsanesi Rob Gronkowski kararının nedenini açıkladı!

NFL takımlarından New England Patriots’la 2015, 2017 ve 2019’da üç Super Bowl zaferi yaşayan ve mevkisinde tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen Rob Gronkowski, 29 yaşında nokta koyduğu Amerikan futbolu kariyeriyle ilgili konuştu.

Gronkowski, bu sene elde ettikleri son şampiyonluğun hemen ardından emekli olduğunu açıklamış ve spor severleri şaşırtmıştı. Henüz 29 yaşındaki emekli sporcu, Amerikan futbolunun kendisine artık iyi gelmemesi sebebiyle zorunlu olarak emekli kararı aldığını açıkladı.

Ağrılar uyutmayınca…

53. Super Bowl’da sakat sakat oynayan Gronk, şampiyonluk sonrası fiziksel durumunun farkında olmadığını, dört hafta boyunca ağrı sebebiyle uyuyamadığı anlattı. Kariyerindeki en ağır üst bacak sakatlıklarından birini yaşadığını söyleyen efsanevi ‘tight end’, lige geri dönme ihtimali konusunda açık kapı da bıraktı.

Dönüşüyle ilgili olarak “Sakatlığım sebebiyle zihinsel anlamda da yıprandım ancak bir gün neden olmasın.” diyen Gronkowski, şu an hayatında bulunduğu evreden memnun olduğunu söyledi.

Instagram’da 3.3 milyon takipçisi bulunan yıldız oyuncu, kariyeri boyunca Patriots ile 5 kez Pro Bowl, 4 kez All-Pro seçilmişti.

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