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Golden sonra öpücük için sevgilisine koştu ama arkasını döndüğünde şok oldu!
Dünyadan Futbol

Golden sonra öpücük için sevgilisine koştu ama arkasını döndüğünde şok oldu!

Futbol sahalarında bu zamana kadar birbirinden ilginç gol sevinçlerine tanıklık edilirken Bulgaristan'da yaşanan bir olay şüphesiz izleyenleri güldürdü. Ludogorets oyuncusu Wanderson attığı gol sonrası tribündeki sevgilisine koştu ancak golün ofsayt nedeniyle iptal edildiğini fark etmedi bile...

SKOR DIŞ HABER 28 Ağustos 2019 11:25

Bulgaristan takımlarından Ludogorets, geçtiğimiz hafta sonu Slavia Sofia ile karşı karşıya gelirken Ludoforets’in orta saha oyuncusu Wanderson ilginç bir gol sevincine imza attı.

Karşılaşmanın son anlarında attığı gol sonrası tribüne koşan 31 yaşındaki futbolcu sevgilisiyle öpüştü. Ancak bu sırada hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal ederken bunun farkına varmayan Wanderson sevgilisiyle öpüşmeye devam etti.

Daha sonra sahaya dönen Wanderson golün iptal edildiğini görünce şaşkına dönerken pozisyonun tekrarı izlendiğinde aslında Wanderson’un attığı golün nizami olduğu ve ofsayt kararının yanlış olduğu ortaya çıktı.

Maçın 79. dakikasında yaşanan bu pozisyonun ardından iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ancak Wanderson’un yaşadığı bu olay dünya basınında manşetlere taşındı.

Son güncelleme 11:25 | 28 Ağustos 2019
Ludogorets Slavia Sofia Wanderson
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