Golden sonra öpücük için sevgilisine koştu ama arkasını döndüğünde şok oldu!

Bulgaristan takımlarından Ludogorets, geçtiğimiz hafta sonu Slavia Sofia ile karşı karşıya gelirken Ludoforets’in orta saha oyuncusu Wanderson ilginç bir gol sevincine imza attı.

Karşılaşmanın son anlarında attığı gol sonrası tribüne koşan 31 yaşındaki futbolcu sevgilisiyle öpüştü. Ancak bu sırada hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal ederken bunun farkına varmayan Wanderson sevgilisiyle öpüşmeye devam etti.

One of this weekend’s funniest moments in Bulgarian football: Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside pic.twitter.com/EtXjsJGpte — mshumanov (@shumansko) August 26, 2019

Daha sonra sahaya dönen Wanderson golün iptal edildiğini görünce şaşkına dönerken pozisyonun tekrarı izlendiğinde aslında Wanderson’un attığı golün nizami olduğu ve ofsayt kararının yanlış olduğu ortaya çıktı.

Maçın 79. dakikasında yaşanan bu pozisyonun ardından iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ancak Wanderson’un yaşadığı bu olay dünya basınında manşetlere taşındı.