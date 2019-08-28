Geçim sıkıntısı yaşayan Vanlı milli sporcu Ersin Tacir, kafede çalışıp olimpiyatlara hazırlanıyor!

2012 yılında kafede çalıştığı sırada Vanlı bir antrenör sayesinde sporla tanışan Ersin Tacir, 2013 yılında milli takıma seçildi.

İkinci yarışmasında yürüyüş branşında Türkiye'ye madalya getiren Tacir, birçok rekora imza attı. Avrupa'da ilk beşe giren Tacir, 5 yıl boyunca üst üste Türkiye şampiyonu olarak rekorlara adını yazdırdı.

2016-2017 yılında olimpiyat barajını geçerek Rio de Janero Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Tacir, burada üstün başarı sağlayarak en iyi sıralamada derece getiren sporcu oldu.

Van'ın tarihinde atletizm branşında olimpiyatlara katılan tek sporcusu olan Ersin Tacir, geçim sıkıntısı nedeniyle bir yandan kafede çalışıyor, bir yandan da 2020 ve 2024 Olimpiyatları’na hazırlanıyor.

Bir yandan çalışmak, bir yandan da olimpiyatlara hazırlanmanın zor olduğunu ifade eden Vanlı sporcu Ersin Tacir yaptığı açıklamada, “Profesyonel bir sporcu olarak günde en az çift antrenman yapmam gerekiyor. Ama geçim derdi nedeniyle çalışmak zorundayım. Antrenmanlara fazla vakit ayıramıyorum. Bir yandan kafede çalışıyor bir yandan da 2020 ve 2024 olimpiyatlara hazırlanıyorum” dedi.

“ÜLKEME DAHA İYİ SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYORUM”

Devlet tarafından herhangi bir destek sağlanmadığı için kafede çalıştığı söyleyen Ersin Tacir, “5, 10 ve 20 kilometre Türkiye rekortmeni olan bir sporcuyum. İsteğim yetkililerin bana ve benim gibi sporculara sahip çıkmalarıdır. İnanıyorum ki devletin bana sağlayacağı desteklerle bu rekorlarımı daha üst seviyelere çıkarabilirim. Federasyonun bir alt bünyesinde çalışmam halinde yarışmalarda ülkemi daha iyi temsil edeceğini düşünüyorum. Spor belli bir yaşa kadar yapılabilir ama ben hayatımın ileriki yıllarında da antrenör olarak görev almak ve bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın beni bir antrenör olarak değerlendirmelerini istiyorum. Ben lisans mezunuyum. Üçüncü kademe antrenörlük ve beden eğitimi belgelerim var. Ülkeme daha verimli sporcular yetiştirmem için bana imkan sağlanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“VANLI SPORCULARA İMKAN VERİLMESİ HALİNDE BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATACAKLAR”

Olimpiyat sporcularına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Tacir, “Şu anda ilimizde benim gibi bir sürü başarılı sporcu var. Bunların elinden tutulması gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki onlara imkan tanınmaları halinde Vanlı sporcuların bir çok madalya alacağını düşünüyorum. Sadece olimpiyatlarda, dünya şampiyonası veya Avrupa şampiyonasında ilk üçe giren sporcuların atanması değil, olimpiyata katılan tüm sporcuların atanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün dünya ve Avrupa şampiyonasında birçok sporcunun olimpiyat barajını geçemediğine herkes şahit. Zaten 4 yılda bir olan dünya ve olimpiyat gibi büyük organizasyonlara Türkiye'den katılım az olduğu için katılım sağlayan ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden tüm sporcuların atanmasını talep ediyoruz. Çünkü olimpiyat sporcusu az yetişiyor. Bu anlamda yetişen olimpiyat sporcularının kaybedilmemesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili müdürlüğün bunu dikkate almasını ve bu noktada bizlere destek çıkmalarını istiyoruz. İnanıyorum ki bizlere sahip çıkılması halinde daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum. İnşallah 2020 ve 2024 Olimpiyatları’nda ülkemi ve ilimi en güzel şekilde temsil edeceğim” diye konuştu.