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Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’ye de çelme! Yine Leonardo Jardim…
Transfer Haberleri

Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’ye de çelme! Yine Leonardo Jardim…

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in, Fenerbahçe'nin gündemindeki Luiz Gustavo'yu istediği iddia edildi. Leonardo Jardim, Falcao'nun Galatasaray'a transferinin tamamlanmasında en önemli engel olarak gösteriliyor.

SKOR DIŞ HABER 28 Ağustos 2019 13:58

Orta sahaya takviye arayışındaki Fenerbahçe, Marsilya’dan ayrılması beklenen Luiz Gustavo’yu gündemine aldı. Başarılı futbolcuyu uzun zamandır transfer etmek için uğraşan Fenerbahçe, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim’den darbe yedi. Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferinin gerçekleşmemesinin baş sorumlusu olarak gösterilen Leonardo Jardim, Luiz Gustavo’yu istediğini yönetime iletti.

Savaşçı bir orta saha oyuncusu isteyen Leonardo Jardim, Fenerbahçe’nin gündemindeki Luiz Gustavo’yu listesine aldı. Fransa’nın Canal+ kanalında yer alan habere göre Leonardo Jardim, çok gol yiyen Monaco’nun, savunma yönünü kuvvetlendirmek için Luiz Gustavo’nun mutlaka alınmasını istediği belirtildi. Fenerbahçe’nin 6.5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı Luiz Gustavo’nun mutlaka takıma katılması gerektiğini yönetime anlatan Leonardo Jardim’in, transferin kısa sürede gerçekleştirilmesini istediği öğrenildi.

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Leonardo Jardim böylece, Falcao transferinde Galatasaray’a attığı çelmenin bir benzerini Fenerbahçe’ye de atacak. Galatasaray ile anlaşmaya varan Falcao’nun takımda kalmasını isteyen Leonardo Jardim, Fenerbahçe’nin transferde önemli yol kat ettiği Luiz Gustavo’yu isteyerek, sarı-lacivertlilerin işini zorlaştıracak.

Fransa Ligue 1’e kötü bir başlangıç yapan Monaco, üç haftada bir beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu. Üç maçta 2 gol atan Monaco, kalesinde tam 8 gol gördü.

Son güncelleme 15:27 | 28 Ağustos 2019
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