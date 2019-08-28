Galatasaray’da Belhanda takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı.
Belindeki ağrı nereniyle son maçta görev alamayan Younes Belhanda’nın idmanın tamamında takımla çalıştığı duyuruldu.
Emre Taşdemir’in ise takımdan ayrı özel program dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma için Kayseri’ye gidecek.