Galatasaray’da transfer için flaş iddia! Johan Mojica…

Transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray için Kolombiya basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Radio Colombia’dan Pipe Sierra’nın haberine göre; Girona ile yollarını ayırmaya hazırlanan 27 yaşındaki Kolombiyalı milli sol bek Johan Mojica için iki kulüp sıraya girdi. Mojica’nın Galatasaray ve Marsilya’dan teklifler aldığı, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde son kararını vererek bu iki kulüpten birine transfer olacağı belirtildi.

El lateral izquierdo colombiano Johan Mojica (27) está a la espera de su salida del #Girona. En las últimas horas se decidirá su futuro entre #Marsella y #Galatasaray. pic.twitter.com/BV88dQZsHe — Pipe Sierra (@PipeSierraR) 27 Ağustos 2019

Temmuz 2018’de Girona’ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı sol bek, geçen sezonu sakatlığı sebebiyle kaçırmış ve sadece Levante mücadelesinde 19 dakika forma giyebilmişti.