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Galatasaray’da transfer için flaş iddia! Johan Mojica…
Transfer Haberleri

Galatasaray’da transfer için flaş iddia! Johan Mojica…

İspanyol ekibi Girona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kolombiyalı yıldız Johan Mojica'nın Galatasaray'ın transfer radarında olduğu iddia edildi.

28 Ağustos 2019 08:24

Transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray için Kolombiya basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Radio Colombia’dan Pipe Sierra’nın haberine göre; Girona ile yollarını ayırmaya hazırlanan 27 yaşındaki Kolombiyalı milli sol bek Johan Mojica için iki kulüp sıraya girdi. Mojica’nın Galatasaray ve Marsilya’dan teklifler aldığı, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde son kararını vererek bu iki kulüpten birine transfer olacağı belirtildi.

Temmuz 2018’de Girona’ya 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı sol bek, geçen sezonu sakatlığı sebebiyle kaçırmış ve sadece Levante mücadelesinde 19 dakika forma giyebilmişti.

Son güncelleme 09:34 | 28 Ağustos 2019
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