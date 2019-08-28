Fenerbahçe’den engelli vatandaşların kampanyası için açıklama!

Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadyumu’nda engelli vatandaşlar için ayrılan bölgenin maç izlemeye uygun olmadığı şikayetiyle bir kampanya başlattı.

Kale arkası tribününde alt katta yer alan engelli vatandaşlar, sahayı görmekte zorluk çektikleri için yerlerinin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Başlatılan kampanyaya 3 bini aşkın taraftar imza verirken Old Trafford, Allianz Arena, Vodafone Park, Türk Telekom Stadı gibi statlardaki engelli vatandaşlara verilen yerler örnek gösterildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan ve aynı zamanda Stat ve Sportif Tesisler, Spor Şubeleri Sorumlusu Mustafa Kemal Danabaş, konuyla ilgili olarak Sözcü Skor’a açıklamalarda bulundu.

İstenilen değişimi yapmak için şu an için fiziki şartların yeterli olmadığını dile getiren Danabaş, “Örnek verilen statların hepsi yeni statlar ve engelliler için ayrılan yerler yapım sırasında ince detaylarıyla tasarlanmış. Biz engelli taraftarlarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız, elimizden geldiğince tüm kolaylıkları da sağlamaya çalışıyoruz. Ancak şu aşamada istenilen anlamda bir değişiklik yapmak pek mümkün gözükmüyor. Çünkü maalesef stadımızın fiziki şartları buna müsait değil. İstenilen ortamı sağlamak için; bütün iç ve dış tribün dizaynlarının değişmesi, asansör yapılması, giriş-çıkışların da yeniden yapılması gibi çok köklü fiziki değişiklikler gerekli.” ifadelerini kullandı.

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