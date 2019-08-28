Eskişehirspor’da yaprak dökümü

TFF 1´nci lig ekiplerinden Eskişehirspor´un internet sitesinden yapılan açıklamada kadrodaki fazla oyuncular nedeniyle 3 oyuncuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik koşullar, kadromuzda bulunan oyuncu sayısının fazla olması ve teknik heyetimizle yapılan görüşmeler neticesinde, Hakan Aslantaş’tan kendisine kulüp bulması istenmiş, Hasan Ulaş Uygur’un kiralık olarak başka kulübe gönderilmesine, Mete Kaan Demir bonservisinin bulunduğu Başakşehir kulübüne geri gönderilmesine, Emir Omurtak’ın U19 takımımızda devam etmesine karar verilmiştir. Futbolcularımıza bugüne kadar gösterdikleri özveri ve emek için teşekkür ederiz” denildi.