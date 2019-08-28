Ersun Yanal’ın teknolojik devrimi meyvelerini veriyor! Türkiye’de ilk kez…

Kullandığı teknolojik sistemlerle son dönemlerde gündeme gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, antrenman sırasında korner, taç ve serbest vuruşlar sırasında oyuncularını anlık gözlemlerken, çalışmasının meyvesini de sezonun ilk maçında aldı.

Antrenmanların yanı sıra Ersun Yanal ve ekibi, analiz ekibinin ev sahibi olduğu maçlarda tepe kamerasından çektiği görüntüleri de maç sırasında canlı olarak takip edebiliyor ve gerektiğinde de oyuna müdahale etme şansı yakalıyor.

Anlık analizin Türkiye'de maçlarda ilk defa kullanan Ersun Yanal ve ekibi dünyada da bu çalışmayı yapan birkaç kulüpten birisi olarak dikkat çekiyor.

Gazişehir ile oynanan maçta bu sistemi uygulayan Fenerbahçe, bu sene evinde oynayacağı ikinci maç olan Trabzonspor maçında da aynı sistemi kullanacak.

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