Dünya Kupası’nda 49 yıllık lanet!

Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nı 49 yıldır ev sahibi takım kazanamıyor. Organizasyon ilk kez 1950’de Arjantin’de düzenlenirken, ev sahibi ekip kupayı kazanma başarısı gösterdi. 1963’teki Dünya Kupası’nı ev sahibi Brezilya elde ederken, 1970’te mutlu sona ulaşan Yugoslavya, ev sahibi ekipler adına son kupayı kaldırdı.

Yugoslavya’nın şampiyonluğunun ardından düzenlenen son 11 şampiyonada ev sahibi takımlar kupayı kaldırmayı başaramadı.

EV SAHİPLERİ 5 KEZ FİNAL OYNADI

Kupada ev sahibi takımlar 5 kez final oynayabildi. Arjantin, Brezilya ve Yugoslavya, ev sahibi ülke olarak finalde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Kupaya 1954’te ikinci kez ev sahipliği yapan Brezilya, ABD’ye mağlup olarak ikinci oldu.

Türkiye de ev sahibi ülke olarak final oynama başarısı gösteren takımlar arasında yer aldı. Türkiye, 2010 Dünya Kupası’nda ABD ile İstanbul’da oynadığı final maçını 81-64 yitirerek gümüş madalyada kaldı.

İLK 5 ŞAMPİYONA AMERİKA KITASINDA

1950-1967 yıllarında yapılan ilk 5 Dünya Şampiyonası Amerika kıtasında gerçekleştirildi. Bu ilk 5 organizasyona Brezilya iki kez ev sahipliği yaparken; Arjantin, Şili ve Uruguay ise birer kez katılımcıları konuk etti.

AMERİKA KITASI DIŞINDA İLK ORGANİZASYON YUGOSLAVYA’DA

Amerika kıtası dışındaki ilk kupa organizasyona ise 1970’te Yugoslavya ev sahipliği yaptı.

Kupaya Arjantin, Brezilya ve İspanya ikişer kez ev sahipliği yaparken; Şili, Uruguay, Yugoslavya, Porto Riko, Filipinler, Kolombiya, Kanada, Yunanistan, ABD, Japonya ve Türkiye birer kez düzenledi.

ASYA KITASINDA 3. KEZ YAPILACAK

Kupa maçları Asya kıtasında 3. kez gerçekleştirilecek. Bu kıtadaki ilk Dünya Kupası’na 1978’de Filipinler ev sahipliği yaparken, 2006’daki organizasyon Japonya’da oynandı.

Asya kıtası ülkelerinden Çin ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak.