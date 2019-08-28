Beşiktaş’ta Manuel Fernandes geri geliyor!

Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlı yönetim, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı.

Son olarak Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da görev yapan ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıllık 1 milyon 100 bin Euro garanti ücret alacak olan Fernandes, 20 maça çıkarsa 150 bin, 30 maçta forma giyerse 250 bin Euro bonus kazanacak. Futbolcuya ayrıca araba, kira yardımı ve uçak bileti de verilecek.