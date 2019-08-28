Akhisarspor’da Taha tamam, Muhammed yolda

Tecrübeli futbolcunun 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına imza atacağı öğrenildi. Fenerbahçe altyapısında yetişip profesyonel olan 32 yaşındaki futbolcu, Muğlaspor’da görev yaptıktan sonra Karşıyaka’da parladı.

Adana Demirspor, Samsunspor ve son olarak Alanyaspor’da forma giyen Taha, Süper Lig’de 57, TFF 1. Lig’de ise 210 maça çıktı. Son 3 sezondur Süper Lig’de boy gösteren Taha, Karşıyaka ve Samsunspor’da 1. Lig’de 4 kez Play-Off oynadı. Gol yollarında sorun yaşayan Akhisarspor’un, Giresunspor’dan ayrılan 35 yaşındaki Muhammet Reis’le de ilgilendiği öğrenildi. Kariyerinde Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Karabükspor’la üst üste Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan Muhammet, bu sezon Giresun’da 2 maçta 1 gol attı.

AMATÖR BRANŞ TARTIŞMASI

Geçen sezon Süper Lig’den düştükten sonra Akhisarspor yönetimiyle arasında oluşan buzlar lig öncesi eriyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kulübün amatör branşları kapatmasıyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Süper Lig’den düştükten sonra gelirleri azalan Akhisarspor, güreş, tekvando gibi branşları kapatma kararı alırken basketbol takımını ise belediye bünyesinde devralan Dutlulu, açıklamasında kulüp yönetimiyle belediye yönetiminin bağlantısı bulunmadığını hatırlattı.