AEK Teknik Direktörü Nikos Kostenoglou: ‘Güzel ülkede, güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz’

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak AEK’da yardımcı antrenör Nikos Kostenoglou, güzel ülkede, güzel taraftara, güzel futbol izlettirmek istediklerini belirterek, futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şeyin bitmeyeceğini söyledi. İlk maçta takımın başında sahaya çıkan Portekizli teknik adam Miguel Cardoso’nun istifası nedeniyle yardımcı antrenör Nikos Kostenoglou, AEK takımının kaptanı Michalis Bakakis ile maçın oynanacağı Medical Park Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

Kostenoglou, zor bir dönemde görev gelmesiyle ilgili olarak, “Başkanım bana inandı, güvendi. Ona sonsuz teşekkür ederim. Ben bu takıma yıllardır hizmet ediyorum. Bu takımın her şeyini biliyorum. Onun için takımda, oyuncularımla birlikte gereken gayreti göstereceğim” dedi.

“Elimizden geleni yapacağız”

İlk 20 dakika sonrasında takımın oyundan düşmesine ilişkin bir soru üzerine ise Kostenoğlou, “Mantık olarak zor, çok haklısınız. Elimizden geleni yapacağız. Yarın yaparız, sonra ligde yaparız. Her şeyi sıraya, düzene koyacağız. Güzel ülkede, güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz. Sonra sonuca bakacağız” şeklinde konuştu.

“Futbol oynanmadan hiçbir şey bitmez”

Yunan çalıştırıcı, Trabzonspor karşısında tur şanslarıyla ilgili olarak ise, “Yarınki sonuç şansa kalmış. Ama futbolda maçlar oynanmadan hiçbir şey bitmez. Sevinç mi yaşarız, üzüntümü yaşarız, onu 90 dakika bittiği zaman göreceğiz. Konuşmak kolay. Benim görmek istemediğim teslim olmak. Elimizden geleni yapacağım. En azından güzel futbol sergilemek istediğimi tekrar söylüyorum” ifadelerini kullandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: `Ayaklarımız yere sağlam basıyor` Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, AEK karşısında ilk maçta aldıkları skorun avantaj olduğunu ancak her şeyin bittiği anlamına gelmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku