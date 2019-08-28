A Milli Basketbol Takımı’nda Berk Uğurlu kadrodan çıkartıldı!

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası öncesinde A Milli Erkek Baksetbol Takımı’nda şok sakatlık yaşandı.
Millilerde başarılı basketbolcu Berk Uğurlu sakatlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Berk’in geçirdiği sakatlık sebebiyle, kadroda yer alamayacağı belirtildi.
A Erkek Milli Takımımızda Berk İbrahim Uğurlu Kadrodan Çıkartıldı https://t.co/x1Ug92PB5H pic.twitter.com/shGeGZBYdj
— TBF (@TBF) August 28, 2019