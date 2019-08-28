SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ambulansa yol vermeyen maganda bu kez de makas atıp kazaya neden oldu
A Milli Basketbol Takımı’nda Berk Uğurlu kadrodan çıkartıldı!
Milli Takımlar

A Milli Basketbol Takımı’nda Berk Uğurlu kadrodan çıkartıldı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berk İbrahim Uğurlu, sakatlık sebebiyle FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

28 Ağustos 2019 10:24

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası öncesinde A Milli Erkek Baksetbol Takımı’nda şok sakatlık yaşandı.

Millilerde başarılı basketbolcu Berk Uğurlu sakatlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Berk’in geçirdiği sakatlık sebebiyle, kadroda yer alamayacağı belirtildi.

25 Ağustos 2019 Ege Arar: ABD`nin grubumuzda olması avantaj Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ege Arar, 2019 FIBA Dünya Kupası`ndaki güçlü rakiplerinden ABD ile aynı grupta bulunmalarının avantaj olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:24 | 28 Ağustos 2019
A Mili Erkek Basketbol Takımı Berk Uğurlu
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
30/08/2019 - 20:30
-
Ankaragücü
Kayserispor
30/08/2019 - 20:30
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
TÜMÜNÜ GÖR