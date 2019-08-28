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2019 Kadınlar EuroVolley’de Türkiye 4’te 4 yaptı! Liderlik için dev maç Sırbistan’la…
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2019 Kadınlar EuroVolley’de Türkiye 4’te 4 yaptı! Liderlik için dev maç Sırbistan’la…

Türkiye, 2019 Kadınlar EuroVolley'de A Grubu dördüncü maçında Fransa'yı 3-0 yendi ve 4'te 4 yaptı! Finlandiya'yı 3-2 yendiği maçta 1 puan bırakan ve A Grubu'nda 11 puana yükselen Türkiye, 12 puanlı kayıpsız Sırbistan'la grubun son maçında yarın 19.30 liderlik için buluşacak.

28 Ağustos 2019 21:32

2019 Kadınlar EuroVolley’de Ankara’nın ev sahipliğindeki A Grubu’nda Türkiye, dördüncü maçında Fransa’yla karşı karşıya geldi.

Toplamda 80 dakika süren müsabakayı Türkiye, 25-19, 25-19 ve 25-16’lık setlerle 3-0 kazanarak puanını 11’e yükseltti ve 12 puanlı Sırbistan’ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Filenin Sultanları’nda Eda Erdem, kaydettiği 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve karşılaşmaya adeta hem savunmada hem de hücumda damga vurdu.

Liderlik için dev kapışma!

Grubun ikinci maçında Finlandiya’yı 3-2 yenerek bir puan bırakan ve 11 puanla Sırbistan’ı ikinci sırada takip eden Türkiye, 29 Ağustos’ta liderlik için grubun son maçında Sırbistan’la bir araya gelecek. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf grubu lider bitirecek.

İlk iki sırada yer almayı garantileyen Türkiye, çapraz eşleşme sonucunda Macaristan, Hollanda, Azerbaycan, Estonya, Hırvatistan ve Romanya’nın yer aldığı C Grubu’nun üçüncüsü veya dördüncüsü ile eşleşecek. 28 Ağustos 2019 2019 Kadınlar EuroVolley`de Sırbistan 4'te 4 yaptı 2019 Kadınlar EuroVolley`de Milli Takım`ın da yer aldığı A Grubu`nda liderlik koltuğunda oturan Sırbistan, Yunanistan`ı 3-0 yenerek 4`te 4 yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:32 | 28 Ağustos 2019
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