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2019 Kadınlar EuroVolley’de Sırbistan 4’te 4 yaptı
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2019 Kadınlar EuroVolley’de Sırbistan 4’te 4 yaptı

2019 Kadınlar EuroVolley'de Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

28 Ağustos 2019 20:18

2019 Kadınlar EuroVolley A Grubu 6. gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan, 25-21, 25-17, 25-21'lik setlerle Yunanistan karşısında üstünlük sağlayarak gruptaki 4. galibiyetini aldı. Sırbistan gruptaki son maçını Türkiye ile yarın saat 19.30'da oynayacak.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts

Sırbistan: Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi, Merteki, Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konomi (L), (Artakianou)

Setler: 25-21, 25-17, 25-21

Süre: 1 saat 9 dakika (22, 23, 24) 24 Ağustos 2019 Türkiye`nin Andorra ve Moldova maçlarının biletleri satışta... İşte fiyatlar... Türkiye`nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri`nde Andorra ve Moldova ile oynayacağı müsabakaların genel bilet satışı başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:18 | 28 Ağustos 2019
2019 Kadınlar EuroVolley Sırbistan türkiye yunanistan
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