Türkiye gerçek bir efsanesini yitirdi! Gül Çıray Akbaş, rekorlar ve tevazu…

Eski Balkan şampiyonu milli atlet Gül Çıray Akbaş, dün 79 yaşında İstanbul’da yaşamını yitirdi. Efsane sporcu, Türk atletizminin kadınlardaki sembol isimlerinden ismiydi.

Türk atletizm tarihinde uluslararası şampiyonada altın madalya kazanan ilk kadın olarak kayıtlara geçen 1950’li ve 1960'lı yılların başarılı atleti Akbaş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Gül Çıray Akbaş’ın kariyeri başarılarla doluydu. Yıllar boyu adeta kendisiyle yarışan Akbaş’ın kariyerinde üçü krosta olmak üzere toplam beş Balkan şampiyonluğu bulunuyordu. 400, 800 ve 1500 metrelerde uzun yıllar kırılamayan Türkiye rekorlarına imza attı. Kariyerine 17 Türkiye şampiyonluğu, 47 Türkiye rekoru ekledi. Efsane sporcumuz 1960 Roma Olimpiyatları'nda da 800 metrede ay-yıldızlı formayı giymişti.

Aktif sporculuk yaptığı yıllarda başarılarıyla, kırdığı sayısız rekorla büyük popülerlik kazanan Gül Çıray Akbaş, her zaman tevazusunu ve zarafetini korumuş ve onu örnek alan sporculara da rol model olmuştu. 79 yaşında hala atletizm dünyasının içindeydi. Elif Çongur’un bugünkü yazısında yer aldığı üzere Akbaş 1956 yılında bir gazete röportajında bugünün popüler sporcularına da örnek olabilecek şu sözleri sarf etmişti:

“Bilmiyorum ben ne yaptım? Galiba sadece vazifemi. O halde gösterilen aşırı alaka neden? Acaba buna layık mıyım? (…) Yalnız şunu da unutmasınlar ki alakalarından katiyen şımarmadım, bilakis teşvik gördüm, bunu yakında yapacağım derecelerle de fiilen teyit arzusundayım.”