Trabzonspor’un rakibi AEK’da ortalık karıştı! Teknik direktör Miguel Cardoso kovuldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor’a 3-1 kaybeden AEK, ligde de Xanthi’ye 2-1 mağlup olunca kulüp karıştı. Başkan Dimitris Melissanidis yaptığı açıklamada teknik direktör Miguel Cardoso’nun takımla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
Taraftarların yenilginin ardından sahaya girdiği ve takıma büyük tepki gösterdiği AEK’da Trabzonspor maçı öncesi moraller alt üst oldu.
Yaklaşık iki ay önce AEK’nın başına geçen Portekizli teknik adam Cardoso, sadece 4 maç sonra görevden alındı.
AEK’yı perşembe günü Trabzon ile oynayacağı rövanş maçına alt yapı hocası Nikos Kostenoglou hazırlayacak.