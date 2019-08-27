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Trabzonspor’un rakibi AEK’da ortalık karıştı! Teknik direktör Miguel Cardoso kovuldu
Dünyadan Futbol

Trabzonspor’un rakibi AEK’da ortalık karıştı! Teknik direktör Miguel Cardoso kovuldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play Off turundaki rakibi AEK'da kriz çıktı. İlk maçta kendi sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Yunan ekibi ligde çıktığı ilk maçta Xanthi'ye 2-1 yenilince teknik direktör Cardoso’nun görevine son verildi.

SKOR DIŞ HABER 27 Ağustos 2019 11:30

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor’a 3-1 kaybeden AEK, ligde de Xanthi’ye 2-1 mağlup olunca kulüp karıştı. Başkan Dimitris Melissanidis yaptığı açıklamada teknik direktör Miguel Cardoso’nun takımla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Taraftarların yenilginin ardından sahaya girdiği ve takıma büyük tepki gösterdiği AEK’da Trabzonspor maçı öncesi moraller alt üst oldu.

Yaklaşık iki ay önce AEK’nın başına geçen Portekizli teknik adam Cardoso, sadece 4 maç sonra görevden alındı.

AEK’yı perşembe günü Trabzon ile oynayacağı rövanş maçına alt yapı hocası Nikos Kostenoglou hazırlayacak.

Son güncelleme 11:54 | 27 Ağustos 2019
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