Trabzonspor AEK maçının bilet fiyatları belli oldu

Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı belirtildi. Passolig sahiplerinin hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecekleri, kağıt biletlerin ise sadece gişelerden temin edilebileceği de aktarıldı.

Karşılaşma Medical Park Stadı’nda perşembe günü 20.30’da başlayacak.