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Trabzonspor AEK maçının bilet fiyatları belli oldu
Trabzonspor

Trabzonspor AEK maçının bilet fiyatları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AEK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, karşılaşmanın biletlerini satışa sundu.

27 Ağustos 2019 13:53

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 100 lira ile 850 lira arasında değişen fiyatlarla biletlerin satışa sunulduğu açıklandı.

Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı belirtildi. Passolig sahiplerinin hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecekleri, kağıt biletlerin ise sadece gişelerden temin edilebileceği de aktarıldı.

Karşılaşma Medical Park Stadı’nda perşembe günü 20.30’da başlayacak.

Son güncelleme 14:16 | 27 Ağustos 2019
aek avrupa ligi trabzonspor uefa
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