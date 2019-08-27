SON DAKİKA | Gary Medel Beşiktaş’a veda etti!

Serie A ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel Nevzat Demir Tesisleri’nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı ve Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin de hazır bulunduğu buluşmada takım arkadaşları Medel’i alkışlar eşliğinde sahadan yolcu etti.

Antrenmanda basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı “Medel'i gönderdik” dedi. İtalyan ekibi Bologna, Gary Medel’in transferi için Beşiktaş’a 1.5 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

Siyah-beyazlı takımda 2 sezon forma giyen Gary Medel, Süper Lig’de çıktığı 51 maçta 1 gol kaydetti.

İtalyan basını, Gary Medel’in bugün Bologna için İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçeceğini yazmıştı.

Burak Yılmaz da yaptığı paylaşımla Gary Medel’in takımdan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli golcü, “Her şey için teşekkürler arkadaşım” notunu düştü.

İşte Burak Yılmaz’ın paylaşımı…