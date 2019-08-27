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Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Gary Medel Beşiktaş’a veda etti!

Son dakika... İtalyan ekibi Bologna'ya transferi kesinleşen Gary Medel, Beşiktaş'ın bu sabah yapacağı idman öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

27 Ağustos 2019 11:06

Serie A ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel Nevzat Demir Tesisleri’nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.  Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı ve Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin de hazır bulunduğu buluşmada takım arkadaşları Medel’i alkışlar eşliğinde sahadan yolcu etti.

Antrenmanda basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı “Medel'i gönderdik” dedi. İtalyan ekibi Bologna, Gary Medel’in transferi  için Beşiktaş’a 1.5 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

Siyah-beyazlı takımda 2 sezon forma giyen Gary Medel, Süper Lig’de çıktığı 51 maçta 1 gol kaydetti.

İtalyan basını, Gary Medel’in bugün Bologna için İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçeceğini yazmıştı.

 

 

Burak Yılmaz da yaptığı paylaşımla Gary Medel’in takımdan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli golcü, “Her şey için teşekkürler arkadaşım” notunu düştü.

İşte Burak Yılmaz’ın paylaşımı…

Son güncelleme 11:19 | 27 Ağustos 2019
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