Son dakika! Fikret Orman Kulüpler Birliği başkanlığına yeniden aday

Kulüpler Birliği Başkanlığını geçtiğimiz yıl şubat ayından beri sürdüren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni dönemde de bu göreve aday olacak. Anadolu kulüplerinin destek sözünü alan Orman, perşembe günü yapılacak seçimde yeni dönem için bir kez daha adaylığını açıklayacak.

Bir önceki seçimde Divan başkanlığını Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın yaptığı toplantıda 18 kulübün yetkilileri yer almıştı. Fikret Orman’ın 17 kulübün desteğiyle yeni başkan olduğu, Fenerbahçe Kulübü’nün ise çekimser oy kullandığı açıklanmıştı.

VAKFIN 9.BAŞKANI FİKRET ORMAN

İlk başkanlığını 2000 yılında İlhan Cavcav’ın yaptığı vakıfta Orman’dan önce 8 isim görev yaptı. İlhan Cavcav’ın 3 farklı dönemde başkanlığını yürüttüğü vakıfta Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Önal, Göksel Gümüşdağ ve Dursun Özbek de başkanlık görevini üstlendi.